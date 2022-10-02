Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
Asos operasyonu: 23 terörist etkisiz!
GÜNDEM 02.10.2022, 11:05
Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asos operasyonuna ile ilgili hava harekatına yönelik açıklamasını 29 Eylül'de yapmıştı.
Bakanlığın bugün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1576471223982243842
25
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Ekim 2022
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|17
|4. Trabzonspor
|8
|16
|5. Beşiktaş
|7
|14
|6. Konyaspor
|7
|14
|7. Fenerbahçe
|6
|13
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|14
|2. Sakaryaspor
|7
|12
|3. Pendikspor
|7
|12
|4. Bodrumspor
|7
|11
|5. Keçiörengücü
|6
|11
|6. Boluspor
|5
|10
|7. Bandırmaspor
|5
|10
|8. Rizespor
|6
|9
|9. Samsunspor
|6
|9
|10. Manisa FK
|5
|8
|11. Tuzlaspor
|6
|8
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|6
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|6
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|6
|18
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|6
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Osasuna
|6
|12
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|7
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Sevilla
|7
|5
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü