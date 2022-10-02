Asos operasyonu: 23 terörist etkisiz!

Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asos operasyonuna ile ilgili hava harekatına yönelik açıklamasını 29 Eylül'de yapmıştı.

Bakanlığın bugün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1576471223982243842