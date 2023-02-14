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ASKON Konya, depremzedelere kucak açtı

GÜNDEM 14.02.2023, 09:55
ASKON Konya, depremzedelere kucak açtı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Konya Şubesi, ülkemizin yaşadığı en büyük afetlerden Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrası seferber oldu.KONYA (İGFA) - Depremin ilk günü ile birlikte harekete geçen şube yönetimi, afet koordinasyon merkezini harekete geçirerek, ilk etapta bölgeye 10 TIR, gıda, hijyen malzemeleri ve giyecek gönderdi. Arama kurtarma ekipleri, teknik ekipman ve teknik ekip, 2 adet mobil mutfak kurulumu ve görevlendirilen Yönetim kurulu üyelerimizin bölgeye sevki gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, depremzedeler için seferber olduklarını, bunun hem milli hem de dini bir görev olduğunun altını çizdi.

Başkan Sinacı, “Ne yazık ki ülkemiz tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadı. 10 ilimiz deprem ile yıkıldı. Binlerce vatandaşımız vefat etti. Binlerce vatandaşımız yaralandı. Sözün bittiği, yüreklerin dayanmadığı bu tabloda hepimize büyük görevler düşüyor. Büyük Türk milleti olarak depremzede kardeşlerimiz için seferber olduk. Biz de ASKON Konya Şubesi olarak depremin ilk günü hemen kendi içimizde olağanüstü hal ilan ettik. Tüm yönetim kurulu olarak toplandık. İlk etapta AFAD ile koordineli olarak bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını kapsayan ayni yardım TIR’ları hazırladık. İlk gün itibariyle göndermeye başladık. Halen bölgeden gelen ihtiyaç talepleri doğrultusunda yardımlarımız devam ediyor. 8 gündür hiç durmadık. Durmayacağız da…” dedi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK

Depremzedeler için önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Sinacı, “Depremzede kardeşlerimizin bir çoğu ne yazık ki memleketlerini terk etmek zorunda kaldı. Biz de Konya olarak onlara kucak açtık. ASKON Konya Şubesi olarak şehrimize gelen depremzedelerin yerleştirilmesine öncülük ediyoruz. Onların yaşamlarını uygun koşullarda devam ettirmesi için istihdama yönelik de bir çalışma yaptık. İstedikleri sektörlerde çalışmak isteyenler www.askonkonya.org.tr/istihdam/ adresinden başvuruda bulunacak. Kendilerine uygun mesleklerde istihdam edilecek. Yine istihdam etmek isteyen işverenlerimizde web portalımızdan alım yapabilecek. İşveren ile çalışmak isteyen depremzedelerimizi buluşturacağız. Bu son derece önemli bir konu. Şehrimize muhacir olan depremzede kardeşlerimizin yaşadıkları travma ve mağduriyeti giderme adına yapılan bir çalışma oldu. Bundan sonraki süreçte üyelerimiz ve Konya iş dünyası olarak el ele vereceğiz ve mağduriyetleri, hüzünleri bir nebze olsun gidermek adına her türlü çalışmayı yapacağız. Biz büyük bir ülkeyiz. Üstesinden geleceğimize inancımız sonsuz. Konya da topyekün depremin ilk gününden bu yana elinden geleni yapıyor. Yapmaya da devam edecek” dedi.

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