ASKON Kocaeli ve Konya iş birliğini güçlendirdi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kocaeli şubesi , geçtiğimiz günlerde Konya'ya ziyarette bulundu.KOCAELİ (İGFA) - ASKON Kocaeli ve Konya şubeleri arasında yapılan ticari iş görüşmelerinde, iki şehrin güçlü sanayi altyapısı ve üretim çeşitliliği değerlendirildi. Ziyaret kapsamında, ASKON Konya üyesi firmalar ile ASKON Kocaeli üyesi firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

ASKON Kocaeli ve Konya şubeleri arasında yapılan ziyaret, iki şehir arasındaki iş birliğini güçlendirmesi açısından önemli bir adım oldu. Ziyaret kapsamında yapılan ticari iş görüşmeleri sonucunda, iki şehirden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ASKON Kocaeli şubemiz ile gerçekleştirdiğimiz ziyaret, iki şehir arasındaki iş birliğini güçlendirmesi açısından önemli bir adım oldu. Ziyaret kapsamında yapılan ticari iş görüşmeleri sonucunda, iki şehirden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar arasında iş birliği oluştu. Ziyaret ayrıca, iki şehir arasındaki kültürel etkileşimin artması açısından da önemli bir fırsat oldu. Ziyaret kapsamında Konya'yı yakından tanıma fırsatı bulan ASKON Kocaeli heyeti, Konya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini takdir etti. Bu ziyaretin iki şehir arasındaki iş birliğini ve kültürel etkileşimi daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

ASKON Kocaeli Şube Başkanı Fatih Işık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ASKON Konya şubemiz ile gerçekleştirdiğimiz ziyaret, iki şehir arasındaki iş birliğini güçlendirmesi açısından önemli bir adım oldu. Ziyaret kapsamında yapılan ticari iş görüşmeleri sonucunda, iki şehirden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar arasında ticari iş birlikleri oluşturuldu. Ziyaret ayrıca, iki şehir arasındaki kültürel etkileşimin artması açısından da önemli bir fırsat oldu. Ziyaret kapsamında Konya'yı yakından tanıma fırsatı bulan ASKON Kocaeli heyeti, Bu ziyaretin iki şehir arasındaki iş birliğini ve kültürel etkileşimini daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.