ASKON Kayseri çıtayı yükseltti

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmalar neticesinde oluşturulan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinin ikincisi yayınlandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Konuya ilişkin açıklama yapan ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan, "Geçtiğimiz sene İSO İkinci 500'de Kayseri’den 12 firma yer alırken bu sene 13 Kayseri firması yer aldı. Kayseri'ye değer katan tüm firma yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu haliyle ilk ve ikinci 500ler ele alındığında 31 firmamız yer almaktadır. Hedefimiz ilk ve ikinci 500’de 50 firma ile temsil edilmek olmalıdır. Kayseri ticareti ile anılan bir şehir. Daha güçlü bir Kayseri için adım atan herkes bizler için kıymetlidir. Sanayi kuruluşlarımız Kayseri'ye yakışacak şekilde bu sayıyı arttırmaya azim ve kararlılıkla devam edeceklerdir. Her zaman zirveyi hedefleyen şehrimiz için üretim, istihdam ve ihracat istenen noktaya ulaşacaktır. Başarı yolunda çaba sarf eden sanayicilerimizin başarılarının daim olmasını dileriz" diye konuştu.