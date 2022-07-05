ASKON ekonomik gidişattan olumlu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkan Vekili Emrullah Aksu yıl içinde yaşanan değişimlerin olumlu yönde devam ettiğini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASKON Kayseri Başkan Vekili Emrullah Aksu, açıklanan ihracat rakamlarının iş dünyası adına olumlu izler taşıdığına dikkat çekerken, "Haziran ayı rakamları bir önceki aya oranla totalde %20, Kayseri'de civarında artmış görünüyor. Bu tablo genel ekonominin düzelmesi ile birleşmesi durumunda başarıyı getirecektir. Her zaman dile getirilen yükselişte olan ekonomi sözü o zaman gerçekliğe dönüşecektir” ifadelerini kullandı.

Emrullah Aksu, “Kayseri için rakamsal değerlere baktığımızda ülke genelindeki ilk 10 için Konya, Hatay, Adana, Mersin arasındaki dostane yarış devam ediyor. Kayseri'ye ve ülkemize katkı sağlayan tüm iş dünyası temsilcilerini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.