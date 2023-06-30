ASKİ'ye taze kuvvet

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve seçilmesinin ardından 145 yeni araç ve iş makinesini satın alma yöntemiyle bünyesine dahil eden Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) her geçen gün daha da güçleniyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir’e alınan kamyon ve otobüslerle birlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin araç ve iş makinesi filosu halka hizmet için büyüyor.

TASARRUF HALKA HİZMETE DÖNÜŞÜYOR

Adana’nın yaşam standartlarını yükseltecek yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını titizlikle sürdüren ve şehir genelinde tespit edilen tüm sorunları ivedilikle çözen ASKİ, çalışmalarında kaynaklarını verimli kullanmaya özen gösteriyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın her zaman kamu yararının gözetilmesi konusundaki hassasiyetine uygun olarak yatırımlarını gerçekleştiren ASKİ, parayı doğru kullanarak yaptığı tasarrufu halka hizmete dönüştürüyor.

ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR

ASKİ bünyesine 2019 yılından bu yana toplam 145 adet araç ve iş makinesi satın alındı. Kiralama bedeli yüksek olan ve satın alma yöntemiyle maliyeti kısa süre içerisinde amorti eden makinelerden elde edilen tasarruf bedeli ile kent genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımları yapıldı.

Bugüne kadar toplam 2019 kilometre içme suyu hattı inşa eden ASKİ, şehrin dört bir yanına sağlıklı ve kaliteli su ulaşmasını sağladı. Altyapı yatırımları kapsamında ise toplam 320 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenerek Adanalıların hizmetine sunuldu.