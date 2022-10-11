'ASKİ iflas ettiriliyor' iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Meclisi'nde alınan su indirimi kararının ASKİ'yi iflas ettirme kararı olduğunu iddia etti.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılması yönündeki karar, belediye yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kararın, "su indirimi kararı" olmadığı, aksine Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olan ASKİ'nin iflas ettirilmesine yönelik bir karar olduğu iddia edildi.

Ankara’nın susuz kalmaması için ASKİ’nin devam eden altyapı çalışmaları ve müteahhitlik hizmetlerinin mecburen durdurulacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Ankara’da suyun m3 maliyeti 24 TL, ücreti ise 13 TL’dir. Ayrıca sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 TL’ye, öğrenci evlerine ise yüzde 50 indirimli su temin edilmektedir. Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ’yi işlevsiz hale getirecektir. Bu kararla, halka yıllık ortalama 300 milyon m3 su temini sağlayan ASKİ’nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1.8 miyar TL olacaktır. ASKİ’nin sadece 2022 yılı elektrik ve personel gideri 2.3 milyar TL’dir. Elektrik giderlerinin 2023 yılında fiyat artışları sonucunda yaklaşık 5 milyar TL olması beklenmektedir. Dolayısıyla bu gelir, ASKİ’nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır. Meclis’te alınan bu karar su indirimi kararı değil ASKİ'ni iflas ettirilmesi kararıdır."