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ASKİ'den su tasarrufu çağrısı

GÜNDEM 02.12.2023, 14:45
ASKİ'den su tasarrufu çağrısı

ASKİ yetkilileri, Başkent Ankara’yı besleyen barajlara 30 Kasım 2023 tarihinde 4 milyon 630 bin 513 metreküp su geldiğini, aynı gün kente 1 milyon 440 bin 904 metreküp su verildiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 30 Aralık 2023 tarihi itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 35.03, aktif doluluk oranı ise yüzde 26.24 olarak ölçüldü.  Bu tarihte Ankara barajlarına 4 milyon 630 bin 513 metreküp su gelirken, ASKİ 2 buçuk milyondan fazla abonesinin kullanımı için aynı gün kente 1 milyon 440 bin 904 metreküp su verdi.

ASKİ yetkilileri, kısıtlı olan su kaynağının her bir damlasının çok kıymetli olduğunun altını çizerken, yapılan açıklamada “Ankara barajlarının toplam hacmi 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp kadar ancak maalesef barajların tamamı su ile dolu değil. 30 Kasım 2023’te barajlarımızdaki su miktarı 555 milyon 398 bin metreküp kadar. Geçen yılın aynı tarihinde bu rakam 476 milyon 262 bin metreküptü. Yani geçen yıla nazaran aynı tarihte 79 milyon 136 bin metreküp daha fazla suyumuz var. Öte yandan su tüketimimiz de gittikçe artıyor. 30 Kasım 2023’te Başkente verilen su miktarı 1 milyon 440 bin 904 metreküp.  30 Kasım 2022’de ise bu rakam 1 milyon 289 bin 580 metreküp olarak ölçülmüş” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada son günlerdeki yağışların, barajlardaki doluluk oranlarını arttırdığını ancak tüm dünyada etkili olan küresel kuraklıktan Ankara’ya su sağlayan barajların da etkilendiğini vurgulanırken,  “Bu nedenle lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım” dendi.  Yetkililer ayrıca, vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, Ankara Kent Konseyi ve muhtarlar ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

 BARAJLAR ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Kentin çevresinde yer alan; Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli, Uludere ve Kesikköprü Barajları Ankara nüfusuna içme suyu sağlıyor. ASKİ, barajlardaki su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek, resmi internet sitesinde paylaşıyor.

 BAŞKENTİN ŞEBEKE SUYU SÜREKLİ KONTROL ALTINDA

ASKİ ayrıca şeffaflık ilkesi gereğince Ankara’nın şehir şebeke suyu analiz raporlarını da internet sitesinde düzenli şekilde paylaşmaya devam ediyor. Kentin bin 112 noktasından alınan su numuneleri, ASKİ laboratuvarlarında analiz edilerek şehir şebeke suyunu devamlı kontrol altında tutuyor. Başkentin içme suyu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği’nin (AB) standart değerleri ile Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere göre analiz ediliyor.  2 milyon 576 bin 360 aboneye temiz ve içilebilir su sunan ASKİ yetkilileri vatandaşları musluktan akan suyu sağlıklı bir şekilde tüketebilmeleri için su depolarının bakımlarını periyodik olarak yaptırmaları ve apartman içindeki eski tesisatları yeniletmeleri yönünde de uyarıda bulundu.

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