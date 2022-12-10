ASKİ arıtması olmayan ilçe bırakmayacak

Saimbeyli ve Karataş Arıtma Tesisleri tamamlandı; İmamoğlu ve Aladağ tesislerinin yapımı hızla sürüyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), vatandaşların sağlığını, çevreyi ve su kaynaklarını korumak için ilçelerde atık su arıtma tesisleri inşa ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve gelmesinin ardından kent genelinde başarıyla gerçekleştirilen ve sürdürülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projelerinin yanı sıra ilçelerde atık su arıtma tesislerinin yapımına hızla devam eden ASKİ, daha sağlıklı bir çevre için çalışıyor. Yapımı tamamlanan Saimbeyli ve Karataş Atık Su Arıtma Tesisleri ile birlikte, kirli suyun yüksek kalitede arıtılması sağlanıyor.

ÇIKIŞ SUYU ZİRAİ SULAMADA KULLANILABİLECEK KALİTEDE

Karataş’ta inşa edilen tesis sayesinde Akdeniz’i koruyan ASKİ, deşarj yerinin hassas bölge olması nedeniyle çıkış su kalitesinin en üst seviyede gerçekleşmesini sağlayabilmek amacıyla Membran Biyoreaktör Atık Su Arıtma Prosesini tercih etti. Gerçekleştirilen çalışmayla birlikte çıkış suyunun zirai sulamada kullanılabilecek nitelikte olması sağlandı.

İMAMOĞLU VE ALADAĞ İLÇELERİNDE ARITMA TESİSİ İNŞAATI SÜRÜYOR

İmamoğlu ilçesinde de arıtma tesisi olmadığı için vatandaşların yıllardır yaşadığı sorunlar son buluyor. Yapımı süratle ilerleyen İmamoğlu Atık Su Arıtma Tesisi’nin en kısa süre içerisinde tamamlanarak faaliyete başlaması hedefleniyor. Bir yandan Aladağ Atık Su Arıtma Tesisi inşaatını da hızlı bir şekilde sürdüren ASKİ ekipleri, ilçeyi ve vatandaşları daha sağlıklı koşullara kavuşturabilmek için titizlikle çalışıyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte atık su biyolojik yöntemlerle arıtılarak devreye alınacak.

ÇEVRE VE SU KAYNAKLARI KORUNUYOR

Yerleşim yerlerinden uzakta konumlandırılan arıtma tesislerinde arıtılarak çevreye zararsız hale getirilen atık suyun, alıcı ortama deşarj edilmesi sayesinde kirli ve sağlıksız suyun çevreye ve su kaynaklarına karışması engelleniyor.