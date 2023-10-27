Askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini duyurdu.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebiliyor.