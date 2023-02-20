Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin tarihi belli oldu

Türkiye'yi derin üzüntüye boğan deprem felaketi dolayısıyla ertelenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi – MRBS’nin yeni tarihi 21-22 Mart 2023 olarak açıklandı.ANKARA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen MRBS, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde iki gün boyunca yerli ve milli savunma sanayii temsilcilerini ağırlayacak.

Askeri radar ve sınır güvenliği alanında ülkemizin en kapsamlı etkinliği olan MRBS’de, savunma sanayii temsilcilerinin sınır güvenliği alanındaki en yeni projeleri tanıtılacak.

Alanında uzman konuşmacılar da hava, kara ve deniz sınırlarındaki öncelikli gündemleri masaya yatıracak ayrıca Türkiye’deki uzay çalışmalarının geleceği de tartışılacak. MRBS’de yerli ve milli üreticiler ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerini yabancı ülke temsilcileriyle buluşturma fırsatı da yakalayacak.