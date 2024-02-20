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Askeri kara araçları ihracatın zirvesinde

GÜNDEM 20.02.2024, 17:51
Askeri kara araçları ihracatın zirvesinde

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği verilerine göre 2023’te BMC askeri kara araçlarında toplam ihracatın yüzde 52’sini tek başına gerçekleştirerek bir önceki yıl olduğu gibi 2023 yılını da ihracat lideri olarak tamamladı.ANTALYA (İGFA) - BMC savunma sanayi kara araçlarında toplam ihracatın yüzde 52’sini tek başına gerçekleştirerek bir önceki yıl olduğu gibi 2023 yılını da ihracat lideri olarak tamamladı.

Askeri kara aracı ihracatında geçen yıl 255 Milyon dolar ihracat gerçekleştiren BMC tüm savunma sanayi firmaları arasında ilk beşte yer alarak Türkiye’nin savunma sanayi ihracatının önemli figürlerinden biri oldu.

Antalya'daki Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında düzenlenen '’Savunma ve Havacılıkta 2023 İhracat Şampiyonları'’ ödül töreninde, askeri kara araçlarında ihracat lideri olan BMC'ye ödülü Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından verildi.

Ana muharebe tankı, obüs sistemi, zırhlı araçlar, askeri kamyonlar, lojistik destek araçları başta olmak üzere birçok farklı sınıfta askeri kara aracını ürün ailesinde bulunduran BMC, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülke ordularının ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

ASKERİ KARA ARAÇLARINDA KİRPİ, VURAN VE AMAZON İHRACATIN ZİRVESİNDE

Üretim, tasarım ve AR-GE gibi tüm süreçleri yerli ve milli imkanlarla kendi bünyesinde barındıran BMC, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülke ordularının ihtiyaçlarını karşılayarak savunma sanayide küresel marka olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. BMC, KİRPİ, VURAN, AMAZON gibi zırhlı askeri araçlarıyla güvenlik güçlerinin başarılı şekilde görev yapmasına olanak sağlıyor.

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