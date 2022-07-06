Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'ye askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in şehit olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazası sonucunda Şanlıurfa Siverekli Piyade Er Yusuf Gürler'in ağır yaralandığı, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzalı yayımlanan taziyede ise "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.