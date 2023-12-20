Asırlık lezzetler Gastro İnegöl’de buluştu

Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin şehrin asırlık lezzetlerini sunduğu Gastro İnegöl Mutfağı’nın yeni şubesi hizmete girdi.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Musa Yeşildağ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - 70’ten fazla milletin iç içe yaşadığı ilçenin göç mutfağını yansıtan Gastro İnegöl, yemekleri adeta nakış gibi işliyor. İlk günden bu yana sabah, öğle ve akşam saatlerinde yoğun sirkülasyonun yaşandığı Gastro İnegöl, her gün farklı menüleri ve asırlık lezzetleri ile birlikte şehrin yöresel ürünlerini de tüketiciyle buluşturuyor.

GASTRO İNEGÖL’DE ESKİ VE YENİ HARMANLANDI

Gelen misafirlerin burada adeta çocukluklarına döndüğünü ifade eden Gastro İnegöl Şefi Elif Türkmen, Gastro İnegöl’ün ‘Asırlık Lezzetler’ sloganından yola çıktığına değinerek, "Köylerimizi tek tek gezdik ve gizli kalmış tarifleri gün yüzüne çıkararak mutfağımızda hazırladık. Misafirlerimiz buraya geldiğinde çocukluğuna gidiyor. Babaannesinin, anneannesinin eskiden yaptığı tariflerin damaklarında kaldığını görüyor. Çok eski tariflerimiz var. Aynı zamanda güncel tariflerimiz de var. Eski ile yeniyi harmanladık diyebiliriz. Biz 2020’den beri hizmet veriyoruz, burası ise 2. haftasında.” diye konuştu.