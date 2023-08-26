Asırlık çınardan hayır duası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da gelininin yanında yaşayan 118 yaşındaki Saadet Al'ı evinde ziyaret ederek bol bol hayır duası aldı.BURSA (İGFA) - Yoğun programına rağmen sık sık Büyüşehir Belediyesi'nin evde bakım hizmetlerinden yararlanan hasta ve yaşlıları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın son durağı, Bursa'da gelininin yanında yaşayan 118 yaşındaki Saadet Al'ın evi oldu. Oğlu vefat ettikten sonra 3 ay önce Giresun'dan Bursa'ya gelen ve Êmek Adnan Menderes Mahallesi'nde yalnız yaşayan gelini Nigar Gedik'in yanına yerleşen 1905 doğumlu Saadet Al, yaşlılığa bağlı olarak yürüme zorluğu yaşarken, imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir Belediyesi Saadet Teyze için tekerlekli sandalye temin ederken, diğer sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını temin etmek için de gerekli çalışmaları başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı döneminde doğan, Cumhuriyet ilan edildiğinde 18 yaşında olan asırlık çınar Saadet Al'ı, birlikte yaşadığı gelinin evinde ziyaret etti. Saadet Teyze ile sohbet edip, ondan bol bol hayır duası alan Başkan Aktaş, "Saadet Teyzemiz bir asra şahit olmuş. Hem yaşlılığa bağlı hem de doğuştan rahatsızlıkları var. Ancak bilinci açık, gayet güzel sohbet ettik. Yürümekte zorlandığı için kendisine tekerlekli sandalye verdik. Diğer ihtiyaçları için de ekip arkadaşlarımız çalışma başlattı. Tek muradımız ondan hayır duası almaktı. Ben kendisine sağlık ve sıhhat diliyorum. İlerleyen yaşına rağmen, ondan ilgi ve alakasını eksik etmeyen gelini Nigar Hanım'a teşekkür ediyorum" dedi.

Bu ziyaretten büyük mutluluk duyan hem Saadet Teyze hem de gelini Nigar Gedik, Başkan Aktaş'a çok teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirten Nigar Gedik, "Allah razı olsun ne ihtiyacımız varsa getiriyorlar" dedi.