Aşırı yağışta çöken köprü yeniden hizmete alınacak

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde birçok mahalleyi birbirine bağlayan ve geçtiğimiz günlerde şiddetli ve aşırı yağış nedeniyle çöken Sarma Çayı köprüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilecek. Bölgede yapılacak köprünün 10 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğunda aynı anda iki aracın karşılıklı geçişinin sağlanabileceği şekilde projelendirildiği belirtildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde birçok kırsal mahalleyi birbirine bağlayan ve şiddetli yağış nedeniyle çöken Sarma Çayı köprüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuçcuoğlu ve Mahalle Muhtarları eşliğinde çalışmaların kısa zaman içinde başlayacağı köprüde incelemelerde bulundu. Öztozlu, mahalle muhtarlarına yapılacak olan çalışma hakkında bilgilendirme yaparken, ilgili daire başkanları ile proje üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Hummalı bir şekilde yürütülecek olan çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Yunusemre ve Şehzadeler ilçemizde bulunan mahallelerimize ulaşım sağlayan ve ana güzergah yolu olarak tanımlayabileceğimiz grup yolu üzerindeyiz. Bu yol üzerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışlarda köprümüz yıkılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla köprünün ivedilikle yapılması ve bu bölgede trafiğin tekrar açılması için projelendirme çalışmalarımızı tamamladık. En kısa sürede de bu noktada betonarme imalatlarını tamamlayacağız. Mevcutta sadece tek aracın geçişine müsaade eden köprümüzü 10 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğunda aynı anda iki aracın karşılıklı geçişinin sağlanabileceği ve yayalarımızın da kullanabileceği şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açmak için gayretle çalışacağız” dedi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN ERGÜN’E TEŞEKKÜR

Projelendirme çalışmaları tamamlanan köprünün kısa süre içerisinde yapılacağından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Çınarlıkuyu Mahalle Muhtarı Murat Bardak, “Sarma Çayı köprümüz aşırı yağışlardan dolayı yıkıldı. Sağ olsun Cengiz Başkanımız kısa süre içerisinde müdahale etti. En kısa zamanda köprümüzün yapılması için incelemeler yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çamköy Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, “Birçok mahallemizi bir birine bağlayan köprümüz aşırı yağışlarda yıkıldı. Yeniden yapımı için büyük çaba gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederim” dedi.

Sarma Mahalle Muhtarı Ramazan Şenli, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederim. Selden dolayı yıkılan çok kullanışlı köprümüz hayırlısıyla kısa bir zamanda yeniden yapılacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Üçpınar Mahalle Muhtarı İlker Öz, “Ana yol üzerinde bulunan sarma çayı köprümüz yağışlardan dolayı yıkıldı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından köprümüz kısa süre içerisinde yeniden yapılacağından ötürü çok mutlu olduk. Ben hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederim” dedi.

Kırançiftlik Mahalle Muhtarı Celali Çınar ise, “Aşırı yağışlarda yıkılan köprünün kısa süre içerisinde yapılacağından ötürü sevinçliyiz. Mahallelerimizi bir birine bağlayan bu köprü bizler için çok önemli konunun takipçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederiz” dedi.