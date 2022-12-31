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Aşiret temsilcilerine 'Babacan' ev sahipliği
GÜNDEM 31.12.2022, 10:45
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Kadim Aşiretler Federasyonu'nu misafir etit.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ile federasyonun yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Görüşmede Babacan’a DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Genel Başkan Başdanışmanı Kerem Altun eşlik etti.
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