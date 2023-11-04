Aşıklardan Denizli Büyükşehir'e ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Denizli 10. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı kapsamında kente gelen aşıklar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 10'ncusunu düzenledikleri Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'na katılan aşıkları ağırladı. 4’ü Türk dünyasından olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden toplamda 20 gelen aşığın ziyaretine Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammet Avşar da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, atalarımızdan gelen bir geleneğin yaşatılarak gelecek nesillere ulaştırılması için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, “Bu güzelliği yaşamak ve gençlerimize aktarmak adına gayretinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Başkan Zolan konuşmasını şöyle sürdürdü; “O değerlerimize sahip çıkmazsak, çocuklarımız, gençlerimiz başka milletin değerleriyle donanır. Et, kemik bizden olur ama ruhu, zihni farklılaşır. Bizi biz yapan değerleri yaşatmalıyız. Sözünüzle, sazınızla güzelliklerimizi, değerlerimizi bu konuda en etkili aktaran sizlersiniz” dedi.

Denizlili Ozan Nihat ise, her yıl düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı ile Denizli'de bu geleneği yerleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Ozan Nihat, “Güzel bir ateş yaktık, çok şükür korlandı, filiz büyüdü, dallandı. İnşallah meyvesini de verecek Allah razı olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a hitaben kısa dörtlükler okuyan aşıklar ziyarete ayrı bir renk kattı. Öte yandan Aşıklar, bu akşam saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek final buluşması ile kente veda edecek. Programın ücretsiz olduğu belirtilirken tüm Denizlililerin davetli olduğu kaydedildi.