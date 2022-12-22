Asgari ücret net 8 bin 500 TL oldu

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret açıklamasına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin 2023 yılı itibariyle net 8 bin 500 TL olduğunu duyurdu. Yapılan zamla asgari ücrette 3 bin liralık artış sağlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önümüzdeki dakikalarda yapacağı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyurdu.

ORTAK RAKAM ÜZERİNDE ANLAŞILAMADI

Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerinde anlaşamadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflar arasında anlaşma için samimi bir gayret gösterdiklerini söyledi. Erdoğan, asgari ücret rakamı ülkemizin ekonomik görünümüyle uyumlu olduğunu kaydetti.

Asgari ücreti belirlerken, hem geçmiş kayıpları telafi edecek, hem de önümüzdeki yıla ait enflasyonu öngören bir tabloyu gözönüne aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz" dedi.

NET 8 BİN 500 TL

Net asgari ücret 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldıklarını açıklayan Erdoğan, asgari ücrette yüzde 55'lik artış sağlandığını kaydetti.

Erdoğan, "Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre yüzde 94, Temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70’in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/mBJXm56aWRY

Hatırlanacağı gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son kez TİSK ile görüşmüş, görüşme sonrasında Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermek üzere Külliye'ye geçmişti.