Son Dakika

Asgari ücret belli oldu... Net 17 bin 2 TL

GÜNDEM 27.12.2023, 20:53
Asgari ücret belli oldu... Net 17 bin 2 TL

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış olduANKARA (İGFA) -  Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşme sona erdi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücretin çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Komisyonun hedefi tüm tarafların istediği şekilde sınırı belirlemektir. İşçi ve iş veren tarafında bir hakem rolü üstlendik. Süreçte olumlu yaklaşım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederim. Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü için yapıcı yaklaşım gösterilmesinin olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İlgili bakanlıklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederiz. Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yüzde 49 artış yapmış olduk" diye konuştu.

TÜRK-İŞ: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, taleplerinin 18 bin lira olduğuna dikkati çekerek, "Yılda 2 kez artış bekliyorduk. Fiyat artışları ortada pazarda, markette. Burada talebimizi söylemiş olduk. Sayın bakanın ve işveren temsilcisinin imkanı bu şekilde, kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 2024 yılında asgari ücretin yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacağını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajını verdi.

Hatırlanacağı gibi, asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Arsenal 18 40
3. Aston Villa 19 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. M. United 19 31
7. West Ham United 18 30
8. Newcastle 19 29
9. Brighton 18 27
10. Bournemouth 18 25
11. Chelsea 18 22
12. Wolves 18 22
13. Fulham 19 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Nottingham Forest 19 17
17. Everton 18 16
18. Luton Town 18 15
19. Burnley 19 11
20. Sheffield United 19 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5