Aşevinden içleri ısıtan destek

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, su ve sel baskınlarının yaşandığı mahallelerde 13 bin 670 kişiye sıcak yemek desteği sağladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, su ve sel baskınlarının yaşandığı mahallelerde etkilenen vatandaşlar ve alanda çalışan ekipler dahil olmak üzere 13 bin 670 kişiye sıcak yemek ulaştırdı. Aşevi ekipleri yaşanan felaketin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başladı. AFAD ve ASAT ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda evinde mahsur kalanlara botlarla yemek dağıtımı yapıldı. Bunun yanı sıra dağıtıma çıkarılan 3 ayrı araçla da yemek ve kuru gıda talepleri karşılandı.

Dağıtılan yemekler arasında öğünlere göre sıcak çorba ikramı, etli kuru fasulye, pirinç ve bulgur pilavı, taze fasulye, turşu ve ayran yer aldı. Alanda çalışan ekiplere sıcak çay ve çorba desteğinde bulunuldu. Ayrıca kırtasiye ve kıyafet talepleri de Muratpaşa Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından karşılandı.