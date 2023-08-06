ASELSAN’dan denizlere 'Engin' yetenek

Deniz Kuvvetleri’ne üç metreden daha iyi menzil çözünürlüğü ve elektronik karıştırmaya karşı tedbir yeteneği kazandıracak olan Engin Deniz Gözetleme Radarı (DGR) Projesi başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında Deniz Kuvvetleri’ne üç metreden daha iyi menzil çözünürlüğü ve elektronik karıştırmaya karşı tedbir yeteneği kazandıracak olan Engin Deniz Gözetleme Radarı (DGR) Projesi başlatıldı.

Bu kapsamda 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2023 kapsamında SSB EHRS ile ASELSAN arasında Engin Deniz Gözetleme Radarı İmza Töreni gerçekleştirildi.

Törene Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akkul katıldı. SSB Başkanı Prof. Dr. Görgün, milli imkanlarla yürütülecek ve Türkiye’ye büyük yetenek kazandıracak projenin hayırlı olmasını diledi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, projeyle su üstü hedeflerin tespit ve takibi, dost-düşman ayrımının yapılması, tehdit olabilecek radar sistemlerinin yön ve konum bilgilerinin belirlenmesi mümkün olacağını ve komuta kontrol merkezlerine bilgi aktarımı yapılabileceğini kaydetti. Projenin başlangıç aşamasında, bir adet prototip sistem ve bir adet seri üretim sistem tedariki gerçekleşeceğini söyleyen Akyol, "15’ten fazla yerli alt yüklenici bugüne kadar yurt dışından tedarik edilen radar sistemlerini milli imkanlarla geliştirecek" dedi.