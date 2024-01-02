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Aselsan'dan Malatya'ya önemli yatırım

GÜNDEM 02.01.2024, 16:04
Aselsan'dan Malatya'ya önemli yatırım

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,Malatya’da depremin yaralarının sarılmasına katkı sunacak veSavunma Sanayi Yatırımını hayata geçirecek olan ASELSAN’ın Genel Müdürü Ahmet Akyol ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.MALATYA (İGFA)  - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve beraberindeki heyetle görüştü. 

ASELSAN Genel Müdürü Akyol ve beraberindeki heyeti Malatya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“ASELSAN’ın Malatya’ya yapacağı yatırımlarla ilgili görüş alışverişi ve istişarelerimizi uzun zamandan beri sürdürmekteyiz. ASELSAN tarafından bir yatırım yapılmasını ve deprem bölgesinde bir lokomotif görevi görmesi noktasında hemfikirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda kendileri ASELSAN’ın yapacağı yatırımla ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunu sordular. Çalışmaların devam ettiğini ifade ettiğimiz zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, Savunma Sanayii Başkanımızı arayarak ‘Malatya bizim için çok önemlidir, hızlı bir şekilde faaliyete geçip, depremin yaralarını bir nebze olsun sarmamız gerekir’ şeklinde ifadeleri oldu.

BÖLGENİN LOKOMOTİFİ OLACAK

Savunma Sanayii Başkanımız bir heyet göndererek burada hızlı bir şekilde üretimin nasıl yapılacağı noktasında bir ön çalışma başlattı.

Bu çalışma neticesinde Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine kapalı fabrika olanı olarak Organize Sanayi içerisinde 5 bin metrekarelik bir alanda mutabakat sağladık. Daha önceki süreçte Fırıncı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 600 dönümlük bir alanı ASELSAN’ın yatırım yapması için tahsis etmiştik. ASELSAN Genel Müdürümüz Ahmet Bey üretime biran önce başlayıp, daha sonra üretimi daha geniş ve kapsamlı bir şekilde yapmak istedikleri yönünde fikir birliği olduğunu ifade ettiler. Bu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. ASELSAN gibi prestijli bir kurumun Malatya’ya yatırım yapması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah bu yatırım diğer yatırımlarında lokomotifi olacak.”

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifi, Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda Malatya’ya önemli bir yatırım yapacaklarını söyledi. “ASELSAN Malatya’nın ana faaliyet alanları üretim, tasarım ve lojistik olacak. Etap etap faaliyetlere başlayacağımız ASELSAN Malatya’nın birinci fazını hızlıca hayata geçireceğiz” diyen Akyol, şu ifadeleri kullandı:

“Malatya, büyük bir deprem felaketi yaşadı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın eski günlerine geri dönmesi için büyük gayret sarf ediyor. Savunma sanayisinin lider kuruluşu olarak geçmiş yıllarda Anadolu’nun değişik yerlerinde yatırımlarımız oldu. Konya ve Sivas’ta fabrikalarımız var. Malatya’da da sürdürülebilir, geliştirilebilir ve uzun dönemli bir yatırım için fizibilite çalışmaları yaptık. Arka planda değişik alternatiflerin çalışıldığı bir dönem geçirdik. Bütün bu faaliyetleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonu çerçevesinde yürütüyoruz. Son dönemde oluşturduğumuz yeni fizibilitelerle de bölgeye hitap edecek bir yatırımı oluşturduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmelerle de bir an evvel işe başlama noktasına geldik. Geçtiğimiz hafta Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün ile yaptığımız görüşmede işin başlatılması noktasındaki kararımızı şekillendirmiş olduk. Bugün de Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmeye geldik. Malatya 2’nci Ordu’nun da merkezi aynı zamanda. O nedenle ASELSAN’ı bölgede üretimin önemli bir parçası yapmayı, tasarım ve lojistik üssü dâhil birçok fonksiyonu içerisinde barındıran bir duruma getirmeyi uzun dönemde planladık".

ETAP ETAP FAALİYETE GEÇECEK

Faaliyetleri en kısa sürede başlatmayı hedeflediklerini belirten Başkan Gürkan, "ASELSAN Malatya şapkası altında adım adım, etap etap buradaki faaliyetleri görünürlüğü, üretimi ve tasarımı artırmak istiyoruz. Bugün alternatif yerlere baktık ve ilk başlayacağımız yeri tespit ettik. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız gereken faaliyetleri başlatacak. Akabinde de etap etap Malatya’ya ve ülkemize yakışır bir yatırımı kazandıracağız. ASELSAN çok yüksek teknolojide üretim yapıyor. Ben tüm kamu otoritelerine, Malatya Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize ve destek veren kurum ile kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemize ve Malatya’mıza yakışır bir yatırımı kazandırmış olacağız" diye konuştu.

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