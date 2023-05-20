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ASAT'tan Oteller Bölgesi'ne alt yapı çalışması
GÜNDEM 20.05.2023, 18:30
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Belek Turizm Bölgesi’nde içme suyu dağıtım şebekesini iyileştirme çalışması gerçekleştirdiANTALYA (İGFA) - Bugüne kadar yapılan en kapsamlı işlerden biri olan Belek Kadriye Bölgesindeki içme suyu isale hatlarını yenileme çalışması 9 ayrı noktada 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. Çalışma yaklaşık 12 saatte tamamlandı.
Antalya’nın alt yapısını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, turizm sezonu öncesi Serik Kadriye-Belek oteller bölgesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 9 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmayla otel ve golf alanlar içerisinde kalan içme suyu isale hatları deplase edildi.
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