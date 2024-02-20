Artvin Yusufeli'de iki yaka birleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi. Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.ARTVİN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşası süren Yusufeli Merkez Viyadüğünde çalışmaların sona geldiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Yusufeli Barajı'nın Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiyenin birinci, dünyanın 5inci en yüksek barajı olduğunu belirterek, Yusufeli Barajının ve HES nedeniyle, Yusufeli ilçe merkezinin ve 7 köyün tamamen sular altında kaldığını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu 7 köyün yerleşim yerlerinin değişmesi için devletin her durumda olduğu gibi o süreçte de hızla hareket ettiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022de katıldığı törenle vatandaşlarımız evlerini teslim almıştı. Hak sahipleri eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındığını belirterek, "Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmedi" dedi.

YUSUFELİ MERKEZ VİYADÜĞÜ İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Yusufeli ilçesinde yeni ilçe merkezine ulaşımda önemli rol oynayacak olan merkez viyadüğünün de oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Yeni ilçe merkezini mevcut kara yoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük için çalışmaların hızla sürdüğüne dikkati çekerek, "Çalışmalarda artık sona geldik" dedi.

Viyadüğün bitmesiyle Artvine gidiş geliş saatinde yaklaşık 25 dakika zaman kazanılacağının da altını çizerek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğine dikkati çekti.