Artvin Hopa'da heyelan: 1 ölü, 2 yaralı!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Artvin'in Hopa ilçesinde bir tır parkı mevkiinde heyelan meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.ANKARA (İGFA) - Artvin'in Hopa ilçesi Kemalpaşa sahil yolunda meydana gelen heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.

Artvin Valiliği, 07.45 sıralarında yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle meydana gelen heyelanda Azerbaycan vatandaşı bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını, 4 tırda maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

AFAD açıklamasında ise "Artvin'in Hopa ilçesinde bir tır parkı mevkiinde heyelan meydana gelmiştir. Bölgeye AFAD, JAK, itfaiye, AKUT, HOPAK ve 112 ekipleri sevk edilmiştir. Olayda bir kişi hayatını kaybetmiş olup, iki kişi yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgiye göre yol iki yönlü araç trafiğine kapatılırken, bölgede Karayollarının çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, yol açılıncaya kadar bölgede ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirler alınacağı kaydedildi.

https://twitter.com/artvinedair08/status/1542740456844427265