Artvin Belediyesi'nden 'Vefa' heykeli

Artvin Belediyesi, İsmet Acar Arenası & Sosyal Tesisleri Tagının altına Teknik Direktörlüğünü Yılmaz Vural’ın yaptığı 2022 Yılı Kafkasör Baş Boğası VEFA’nın heykelini yaptırıyor.ARTVİN (İGFA) - İş Adamı hayırsever İsmet Acar’ın, Artvin Halkına Kafkasör Yaylasını alarak 82.835,99 m²’lik alanın Artvin Belediyesi’nin tapulu malı olması üzerine Başkan Elçin bu alanda peyzaj çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk önce; Artvin’in tek Boğa Boynuzu ‘T.C. Artvin Belediye Başkanlığı İsmet Acar Arenası & Sosyal Tesisleri’ Tagı yapıldı.

Tag’ın yapımının ardından da Artvin Belediye Başkan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Akhanlı ile görüşerek 2022 Kafkasör Boğa Güreşleri Baş Boyu şampiyonu Hakan Kamil Koçer’e ait ‘VEFA’ isimli boğanın heykelinin yapımı için anlaştı.

Baş Boğa VEFA’nın kuyruğundan boynuzuna kadar birebir ölçüleri ile fiberglas malzemeden yapılacak olan heykel arenanın girişindeki boynuz şeklindeki tagın altına konuşlandırılacak.