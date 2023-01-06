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Arts Magazin, YouTube'u protesto ediyor

GÜNDEM 06.01.2023, 13:17
Arts Magazin, YouTube'u protesto ediyor

Arts Magazin, YouTube kanalına yapılan yaptırımı protesto etti. Ulusal çapta haber olan ve kamu yararı taşıyan videolar için aylardır reklam almalarının YouTube Politikaları tarafından engellendiğini iddia etti.İSTANBUL (İGFA) - Arts Magazin, YouTube kanalından kamu yararı taşıyan videoları için aylardır reklam almalarının AdSense politikasına atıf yapılarak Youtube Politikaları tarafından engellenmesini eleştirdi.

Sebebini politikanın yanlış yorumlanması olduğunun farkındayız ama tüm iletişim kanallarında bunu açıklamamıza rağmen sesimizi duyuramadığımız için konuyu kamuoyu ile paylaşma gerekliliğini gördüklerini ifade eden şirket, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"YouTube reklam hesabımızın askıya alınma sebebini AdSense politikasına atıf yaparak açıklıyor. Yapılan tek açıklama da bu zaten. Tekrar kullanılan içerik politikasını incelediğinizde bir AdSense politikası olduğunu tespit etmek çok zor olmayacaktır çünkü YouTube açıkça AdSense program politikalarına uyma başlığına atıfta bulunmaktadır.

Tekrar kullanılan içerikler, başka bir kullanıcının içeriğini önemli ölçüde özgün yorum veya eğitici değer katmadan yeniden kullanan kanallarla ilgilidir. Bu politika, AdSense program politikalarınınSearch Console bölümünden alınmıştır. Bu politikayı YouTube içerik üreticilerine daha uygun bir bağlamda açıkladık.

Bu politika, kanalınızın tamamı için geçerlidir. Diğer bir ifadeyle, kurallarımızı ihlal eden çok sayıda videonuz varsa para kazanma özelliği kanalınızın tamamında kapatılabilir.

ADSENSE POLİTİKASINI İHLAL EDİYORSA ADSENSE PANELİNDE NEDEN UYARI YOK?

Standart olarak AdSense Politika İhlalleri için AdSense panelinde bir Politika Merkezi vardır ve AdSense Politikalarını ihlal eden sayfalar bu merkezde toplanarak hatanın nedeni ve çözümü açıklanır. AdSense panelinin bile haberi olmayan bir politika ihlali varsa bunun açıklaması mutlaka tarafımıza yapılmalıdır.

Tüm açık iletişim kaynaklarını denememiz ve mümkün olan her yoldan bu konudaki hataları açıklamamıza, ajans sözleşmelerinden yayınladığımız videoların hangi kanallar aracılığı ile geldiğine hatta maillerimize kadar tüm ticari sırlarımızı şeffaf bir şekilde iletmemize rağmen YouTube politikalarını inceleyen ekip bu karardan vazgeçmedi ve tek açıklama olarak Videoları Kullanım Hakkınız olduğunu anlıyoruz diyerek açıkça belgelerin doğruluğunu kabul ederken, bu askıya alma sebebine bir çözüm sunulmadı.

Ağustos 2021’de başladığımız çizgide devam eden Art’s Magazin‘in İş Ortaklığı için önce onaylanan kısa süre sonra askıya alınan İş Ortaklığı programı için değişen politika olmamasına rağmen bir açıklama yapma zahmetine bile katlanılmaması bizi bu açıklamayı yapmaya zorlamıştır.

YOUTUBE YENİDEN KULLANILAN İÇERİK POLİTİKASINI ACİLEN GÖZDEN GEÇİRMELİ BASIN SİTELERİNİ YOK SAYMAMALIDIR.

•    Özgür basın popüler olan kişileri seçmek zorunda değildir. Basın sadece haberi verir. •    Videolarda istenilen kriterler haber videoları için geçerli olamaz. Bir kaza ya da bir basın toplantısı her basın organı tarafından özgürce yayınlanır. Kesip biçmek açıklamanın bağlamından koparabilir. Bu yüzden biz bir açıklama yayınlıyorsak kesmeden montajlamadan mesajını tamamını iletiriz.
•    Haber ajansları ile olan anlaşmalarımız videoların kullanım için lisans hakkı sunar ve özgürce yayınlayabiliriz.
•    Bir haberi sadece belli organlar sundu diye diğer basın organlarını yok saymak, Tekrar Kullanılan İçerik olarak damgalayarak reklam gelirini kesmek, doğal tekel oluşmasına zemin hazırlar.

Eşitlik ilkesinin temelinde adalet yer almalıdır. Ana akım medyanın yayınladığı videolar bizim tarafımızdan da yayınlanlanması toplumun haber alma özgürlüğüne erişme hakkını verir. Kamu yararına olan videolar için böyle bir yaptırım Özgür Basına zarar verdiği gibi basın kanununa da ters düşmekte ve Haksız Rekabet ortamı oluşturmaktadır.

Google’ın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. AdSense Ürün Uzmanı olarak herkesin eşit ve adil bir şekilde politikalarla korunurken, bu tarz konuların gözardı edilmesinin önüne geçmek istiyoruz.

YouTube gibi şirketlerin Dijital Ayakizini takip ettiğini biliyor ve artık SESİMİZİ DUYMANIZI İSTİYORUZ"

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