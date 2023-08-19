Arslantepe Karşılama Merkezi çalışmaları sürüyor

UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Malatya'da Arslantepe Höyüğü’ne gelen ziyaretçilerin talep ve isteklerini karşılamak amacıyla Karşılama Merkezi inşa çalışmaları devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Karma inşaat tekniğiyle yapılacak olan merkezde, Arslantepe Höyüğü’nün kronolojik tarihini anlatan simülasyon odasının yanı sıra, çeşitli aktiviteler de yapılabilecek.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde bulunan Karşılama Merkezinin yapımı ile ilgili bilgiler veren Kültür Varlıkları ve Projeler Şube Müdürü Gökçek Boyraz, Temmuz ayında yapımına başlanan merkezin yaklaşık 6 aylık bir süre sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Şube Müdürü Gökçek Boyraz, “Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde bulunan Arslantepe Höyüğü’nün yaklaşık 100 metre yakınında bulunan Arslantepe Karşılama Merkezi inşaat alanındayız. Arslantepe Höyüğü alanı, Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın yaklaşık 20 yıllık emek ve gayretleriyle 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alındı. Arslantepe Höyüğü, Dünya Mirası Listesine alındıktan sonra ziyaretçi sayısında ciddi bir artış oldu. Bu artıştan dolayı, buradaki ziyaretçilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Karşılama Merkezi binasına ihtiyaç duyduk. Yine Başkanımızın talimatlarıyla bu alanda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı olarak, Karşılama Merkezi Projeleri hazırlandı. Hazırlanan projeler, 2022 yılında kurul tarafından onaylandı ve 2023 yılının Temmuz ayı itibariyle de yapım işlerine başladık. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte yapım işlerinin tamamlanmasını hedeflemekteyiz” dedi.

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ’NÜN KRONOLOJİK TARİHİ ANLATILACAK

Karşılama Merkezinde yapılabilecek aktivitelere değinen Boyraz, şöyle devam etti: “Karşılama Merkezi, yapı geleneksel ve modern malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan ‘Karma İnşaat’ tekniğiyle yapılmaktadır. İnşaatımız, yaklaşık 1650 metrekarelik bir alana oturuyor. İçinde kafeterya, çok amaçlı salon, simülasyon merkezi gibi işlevler bulunuyor. Gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlevler dışında höyük alanının kronolojik tarihini anlatan bir simülasyon odası da bulunacak. Yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda hem geçmiş toplumların yaşantısı canlandırılacak hem de kronolojik olarak höyüğün kronolojik tarihi anlatılacak. Şehrimize gelecek olan ziyaretçi sayısının artışına önemli bir katkı sağlayacak olan bu yapının hayata geçirilmesiyle ilgili desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.”