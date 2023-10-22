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Arslantepe Höyüğü'ne yakın mercek

GÜNDEM 22.10.2023, 14:26
Arslantepe Höyüğü'ne yakın mercek

Türkiye’nin 19’ncu Kültürel Mirası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğüne gelen ziyaretçilerin talep ve isteklerini karşılamak amacıyla inşa çalışmalarına başlanan Tanıtım ve Karşılama Merkezindeki çalışmalarda büyük bir hızla devam ediyor.MALATYA (İGFA) -Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında başlanan ve karma inşaat tekniğiyle yapılacak olan Tanıtım ve Karşılama Merkezi, ArslantepeHöyüğü’nün kronolojik tarihini anlatan simülasyon odasının yanı sıra çeşitli aktiviteler de yapılabilecek.   

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, “ArslantepeHöyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezindeki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Malatya’mızın ve misafirlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesindeki 19’ncu Kültürel Mirası olan Arslantepe Höyüğüne gelen ziyaretçilerimize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malatya’da özellikle tarihin ayağa kaldırılmasını kendimize görev edindik. Malatya’daki bütün tarihi eserlerin, kültürel varlıkların soyut ve somut kültürel varlıkların hepsini ayağa kaldırmak için çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

19’uncu Kültürel Miras olan Arslantepe Höyüğü'nün dünya insanlık medeniyetinin başladığı Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezini medeniyetine ve geçmişine layık şekilde sosyal donatılarıyla, simülasyon ve karşılama merkezleriyle mütenasip bir şekilde yapılması noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Gürkan, "İnşallah en kısa süre içerisinde de Malatya’mızın ve turizmin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

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