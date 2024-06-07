Arsalar yükselen değer olmayı sürdürüyor

Türkiye'de arsanın yükselen bir yatırım değeri olduğunu kanıtlarken, İstanbul ve Çanakkale projeleri başta olmak üzere, yüzde 800 ile yüzde 2 bin arasında değer artışı sağlayarak yatırımcılarına kârlı fırsatlar sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de gayrimenkul sektörü, dinamik yapıları ve sürekli gelişen yatırım fırsatları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu alanda, özellikle arsa yatırımları, son yıllarda yatırımcılar için yükselen bir değer haline geldi.

Türkiye'de ve Kıbrıs'ta gelişmekte olan pazarlara odaklanan sektör temsilcilerinden Arsago, Kıbrıs Geçitkale ve Tatlısu gibi bölgelerdeki projelerde yüzde 532'ye varan değer artışlarıyla yatırımcılara hem kısa hem de uzun vadeli karlı çıkış yolları sunuyor. 2006 yılından itibaren dijital dönüşüm ve inovasyona yatırım yaparak arsa yatırımını daha erişilebilir ve güvenilir kılan Arsago, 309 bin metrekarelik dev bir portföy yönetiyor.

Gayrimenkul sektöründeki tüm dalgalanmalara karşı arsanın her gün daha da yükselen bir yatırım aracı olduğunu belirten Arsago Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Gazi Koçak, “Arsago olarak, yatırımcılarımıza güvenilir yüksek getiriler ve yaşam imkanı sağlama misyonunu benimsedik. İstanbul ve Çanakkale projelerinde son beş yılda %800 ile %2000 arasında değer artışı sağlandı. Bu başarı, yatırımcılarımız için önemli kazançlar anlamına geliyor. Sektördeki geniş bilgi birikimimiz ve stratejik yaklaşımlarımız sayesinde, yerli ve yabancı yatırımcılar için değerli bir yatırım kaynağı haline geldik” diye konuştu.

YENİ HEDEF DUBAİ VE MONTENEGRO

Kıbrıs’ta devam eden projelerin de aynı başarı ile yatırımcıları mutlu ettiğine dikkat çeken Koçak, global gayrimenkul pazarında daha etkin bir rol alma amacıyla yatırımcıların da yeni gözdesi Dubai ve Montenegro pazarına açılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Koçak, Montenegro ve Dubai gibi yeni pazarlara açılarak, küresel bir yatırım markası olarak konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.