Arsa ve işyeri başvurularında yoğunluk sistemi kilitledi!

'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı. Başvuru yoğunluğundan dolayı e-devlet sisteminde sorun yaşandı.ANKARA (İGFA) - TOKİ'den yapılan açıklamada, İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşandığı duyuruldu.

"Yoğun ilgi dolayısıyla bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor" denilen TOKİ'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/Toki_Kurumsal/status/1579386738279321600