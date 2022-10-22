Aroma'nın acı günü

Aroma A.Ş. ile Friterm A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk, soğuk algınlığı sebebiyle 74 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Aroma A.Ş. ile Friterm A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk için Ataköy Ömer Duruk Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yakınları göz yaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Duruk’un cenazesi Antalya Akseki’de aile kabristanına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Aroma A.Ş. ile Friterm A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk geçirdiği soğuk algınlığı ve grip nedeniyle dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Duruk için İstanbul Ataköy Ömer Duruk Camii’nde düzenlenen törende ailesi taziyeleri kabul etti. Törene İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duruk’un cenazesi yarın ikindi namazına mütakip Antalya Antalya Akseki’de aile mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

“ÜLKESİ İÇİN HER ŞEYİNİ FEDA ETMEYE HAZIR BİR İNSANDI”

Merhum Ali Metin Duruk’un kardeşi Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, “Çok değerli bir insandı. Doğaya tabiata insanlara saygılıydı. Irk, din ayrımı yapamayan bir kişiydi. Vatanı ve ülkesi için her şeyini feda etmeye hazır bir insandı” dedi.

Kuzeni Figen Aybars, “Bugün doğa, canlılar, hayvanlar, iş adamları, işçiler öksüz kaldı. Bugün tüm canlılar üzgün ve ağlıyorlar. En önemlisi memleket sevdalısı Akseki’miz öksüz kaldı. Her şeyini canını, varlığını canlılar için insanlar için harcayan Metin ağabeyimin ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Bugün aile olarak sadece biz ağlamıyoruz tüm herkes ağlıyor. Çok sevgi dolu bir insandı. O sevgisini bütün canlılara verdi. Bugün herkes ağlıyor” diye konuştu.

“HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAYIP”

Bir diğer kuzeni Atilla Duruk da, “Sadece aile için değil Akseki için, Türkiye için, insanlık için, hepimiz için çok önemli bir kayıp. Hepimizin hayranı olduğu çok yönlü örnek alınabilecek bir insandı. İş hayatında tüm sosyal STK’larda görev alır, herkese yardımcı olurdu. Hepimizin örnek aldığı bir insandı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum Türkiye için çok büyük bir kayıp. Belki Türkiye en önemli bir insanını kaybetti yani bu kadar olur. Çok üzgünüz. Onun başlattığı projeler vardı Akseki için. Öğrenciler için TEMA’da görevi vardı. Onun dışında kadın kooperatifleri kurulmuştu. Akseki’nin her şeyinde imzası vardı. Kendi işinden çok toplumsal konularla ilgiliydi. Kendi parası için değil insanlık için çalışan birisiydi. Bir kişi yok ki onun hakkında kötü konuşabilsin yani o kadar mükemmel bir insandı” ifadelerini kullandı.

“İNSANLIK ÇOK BÜYÜK BİR ADAMI ÇOK BÜYÜK BİR HAYIRSEVERİ KAYBETTİ”

Merhum Duruk’un dayısının oğlu olduğunu belirten Mehmet Makineci ise “Bizim çocukluğumuz beraber geçti. Bizim ağabeyimizdi. Çok başarılı işler yaptı. Çok hayırseverdi. Aniden böyle olunca bizim kaybımız değil Akseki’nin ve insanlığın kaybı oldu. İnsanlık çok büyük bir adamı çok büyük bir hayırseveri kaybetti. Hala şoktayız. Bu kalabalık onun eseridir. Ona olan sevgidir bunun parayla pulla alakası yok tamamen yaşam tarzıyla alakalı bir durumdur. Paraya servete hiç değer vermezdi ama insanlığa çok değer verdi” dedi.