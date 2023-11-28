ARNİAD'dan kültürel faaliyetlere destek

Bursa’daki Arnavut İş İnsanları tarafından kurulan ARNİAD, Zafer Halk Oyunları Derneği’ne ekipman desteği sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kurulan ve bugüne kadar pek çok başarılı organizasyona ev sahipliği yapan Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), sosyal sorumluluk çalışmalarında da adından söz ettiriyor. Bu kapsamda ARNİAD tarafından Zafer Halk Oyunları Derneği’ne ekipman desteği sağlandı.



ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, ekipmanların teslimi için Zafer Halk Oyunları Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette; Ziyarette Zafer Halk Oyunları Derneği Başkanı Rıdvan Gültaş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sporcular hazır bulundu.

Ziyarette ARNİAD’ın kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Gökhan Biçen, iş insanlarına yönelik faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk çalışmalarına da destek olduklarını söyledi. Biçen, “Zafer Halk Oyunları Derneği’miz kültürümüzü yıllardır ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte başarıyla temsil eden bir dernek. Biz de Arnavut iş insanları olarak kültürümüzü en iyi şekilde tanıtan bu güzide derneğimizin sporcuları için ekipman desteğinde bulunduk. İki kardeş derneğin ilk bu buluşmasının, gelecek günlerde daha da güzel organizasyonlara imza atmak için önemli olduğunun farkındayız. Genç kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

ARNİAD heyetini misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirten Zafer Halk Oyunları Derneği Başkanı Rıdvan Gültaş da ekipman desteği için ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen nezdinde tüm üyelere teşekkür etti. Gültaş, “ARNİAD heyetini derneğimiz çatısı altında ağırlamaktan oldukça memnuniyet duyuyoruz. Derneğimize sundukları katkılar için her bir üyeye teşekkür ediyorum. Zafer Halk Oyunları Derneği olarak hem şehrimizi hem de kültürümüzü ulusal ve uluslararası etkinliklerde başarıyla temsil ediyoruz. ARNİAD’ın desteğiyle güç kazandık” şeklinde konuştu.