Arızalanan tekne Ruemli Feneri'ne yanaştırıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İstanbul'da Umuryeri açıklarında arızalanan tekne, Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı. Ekipler, arızalanan teknedeki üç kişiyi de kurtardı.İSTANBUL (İGFA) - Umuryeri açıklarında arıza yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1597487158985883648