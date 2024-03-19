Arıkan’dan duygulandıran Çanakkale ve şehit paylaşımı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü ülkenin dört bir yanında coşku ile kutlanırken, Çanakkale şehitleri de anılıyor.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan da Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümü vesilesiyle bir video paylaştı.

ANADOLU VURGUSU

Resmi sosyal medya hesaplarından “Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, bu topraklar için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi; rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” mesajıyla paylaşılan videoda, Sn. Arıkan kendisi sesiyle yaptığı Anadolu vurgusu dikkat çekti:

“Anadolu, bin yıldır fetihlerin ve fatihlerin; şehitlerin ve şahitlerin yurdudur. Anadolu, bir milletin kanıyla tarih yazdığı topraklardır…”

ŞEHİTLİK DETAYI

Videodan çekimlerin Seyitgazi’de bulunan Kartal Şehitliğinde yapıldığı görülüyor. Havadan da alınan görüntüler ile birlikte Arıkan’ın şehitleri mezarlarını ziyaret ettiği görüntüler yer alıyor. Videoda Kartal şehitliği anıtı ve Çanakkale anıtının art arda gelen görüntüleri büyük beğeni toplandı.

Kartal şehitliği, Kayseri’de sürdürülen havacılık çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda şehit olan, askeri ve sivil personel için 1946 yılında yapılmıştı. Hava İkmal Bakım Merkezi’nin kuzey batı köşesinde, Seyyid Burhaneddin Mezarlığına en yakın noktada kurulan şehitlik, önceleri “Hava Şehitliği” olarak planlanmıştı. Üstelik, 1960 ve 1970’li yıllarda Belediye Otobüsleri ve minibüslerde burası, Hava Şehitliği olarak ifade edilirdi. Şehitliğe ilk defnedilen şehitlerimizde, Türk Hava Kuvvetleri’ne mensup personeldir.