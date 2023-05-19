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Arıcılık üretimi desteklenmeli

GÜNDEM 19.05.2023, 09:51
Arıcılık üretimi desteklenmeli

Bursa Veteriner Hekimler Odası 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeni ile yazılı basın açıklaması yaptı. Yeryüzünün en eski ve çalışkan emekçileri olan arıların tozlaşmayı sağlaması ile bitkilerin varlığını sürdürdüğünü, bitkilerle beslenen hayvanların var olduğunu hem bitkisel hem hayvansal gıdalarla beslenen insanların yaşamını devam ettirebildiği hatırlatıldı.BURSA (İGFA) - Arı ve arı ürünleri hakkında kamuoyu ile çarpıcı bilgiler paylaşan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, üretimde dünya ikincisi olan ülkemizin arıcılık üretimini destekleyerek 1 milyar dolara hükmedebileceğini vurguladı.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, arılar ve diğer tozlayıcıların polenleri bir çiçekten diğerine taşıyarak sadece meyve, kuruyemiş ve tohumların bol üretimini değil aynı zamanda beslenme ve gıda güvenliğinin daha çeşitli ve en iyi kalitede olmasını sağladıklarını belirterek, "Arılar biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde ve birçok bitkinin üretimi ve yaşamının garanti altına alınmasında, ormanların yenilenme sürecinde ve iklim değişikliğine adaptasyonda, tarımsal ürünlerin miktar ve kalitelerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan canlılardır. Yani bal arıları biyolojik çeşitliliğin baş mimarıdırlar” dedi.

ÜRETİMDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Günümüzde arı ürünlerinin gıda, sağlık, kimya ve kozmetik endüstrisinde doğrudan kullanıldığını hatırlatan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2019 yılı istatistiklerine göre tüm dünyada yaklaşık 90 milyon bal arısı kolonisi bulunduğunu, Dünyadaki her 11 koloniden 1’inin ve her 19 kg balın 1 kilogramının ülkemizde üretildiğini belirterek ülkemizin bu alanda Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

9 AY BAL ALABİLEN TEK ÜLKEYİZ

Türkiye'nin bu özelliğinin çok dikkate değer olduğunu vurgulayan Baysal, “Ülkemiz 9 ay bal alabilen tek ülke durumundadır. Türkiye gezgin arıcılığın yapılabildiği eşsiz bir coğrafyaya sahiptir. Gezgin arıcılıkta nektar takibi yapılmaktadır. Ülkemizde her yıl 6 milyon kovan ortalama 2 bin kilometre yol kat etmektedir. Bu çok emek ve özen isteyen özel bir üretim şeklidir. Gezgin arıcılarımız mevsim koşullarına bağlı olarak narenciye, çiçek, kestane, meşe ve pamuk nektarlarını takip ederek üretim yapmaktadır. Bunun için kovanlarını uygun bölgelere taşımaktadır. Ülkemizdeki profesyonel arıcıların yaklaşık yüzde 90’ı gezgincidir. Bu durum ülkemizin bu alanda tek olmasına olanak sağlamaktadır” diye konuştu.

BURSA ARICILIKTA ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, Bursa’nın arıcılık açısından önemli bir merkez olduğunu, bu durumun oluşmasında Cumhuriyetin ilanından sonra doğu bloku ülkelerinden ülkemize göç eden yurttaşlarımızın etken olduğunu ifade belirterek, il genelinde 2023 yılı itibari ile 90 bin kovan bulunduğunun altını çizdi.

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