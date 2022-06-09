Son Dakika

Arıcılığa sanal gerçeklik katkısı

GÜNDEM 09.06.2022, 10:14
Arıcılığa sanal gerçeklik katkısı

Türkiye’nin yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech’in Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Proje Yürütücüsü Kurum) ve GFDS ile birlikte geliştirdiği “Sanal Gerçeklik Arıcılık Eğitim Modülü”yle eğitimleri sürdürüyor. 275 öğrenci sanal gerçeklik ile arıcılık öğrendi.ANKARA (İGFA) - Dünyanın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yer olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Cerebrum Tech’i kuran ve  Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Dr. R.Erdem Erkul, “Sanal Gerçeklik Arıcılık Eğitim Modülü”yle eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin sahaya çıkmaya başladıklarını belirtti.

Amaçlarının dünyanın sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmek olduğunu aktaran Erkul, bu çalışmayla dünyada ekolojik dengenin sürdürülebilir kılınmasında çok kritik bir yeri olan arıcılık alanında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘VR Arıcılık Eğitim Modülü’nü kullanan öğrencilerin, arıcılığı sanal dünyada en ince ayrıntılarına kadar öğrenebildiğini ve sahaya çıktıklarında birçok detaylı bilgi ve deneyime sahip olduklarını aktaran Erkul, Türkiye’nin arıcılıkta ilerlemesine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin sahip olduğu yaklaşık 8,2 milyon kovan varlığı ve yaklaşık 100 bin ton dolayındaki bal üretimi ile dünyada 2’ncisi ve 3’üncü sıralarda yer alarak hem kovan varlığı hem de bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasında bulunduğunu belirten Erkul, "Bal üretiminde daha üst sıralarda yer almak adına Cerebrum Tech, olarak ‘VR Arıcılık Eğitimi’ ile teknik bilgi yetersizliğinin giderilmesini, temel arıcılık eğitimleri ile hatalı uygulamaların önüne geçilmesini, küresel iklim değişikliklerinin arılar üzerine olumsuz etkilerini azaltmak adına farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Adeta bizim kovanımız olan bu gezegenin sürdürülebilirliği için çalışıyor, gençliğe inanıyor ve bu inançla atılımlar yapıyoruz. Bu hususta, üniversite-özel sektör iş birliğiyle üniversitedeki değerli hocalarımızın bilgi ve deneyimlerini, bizlerin özellikle VR alanındaki yetkinliğiyle harmanlayarak arıcılık eğitiminde verimliliği ve kolaylığı sağlayacak bir eğitim modülü oluşturduk" diye konuştu.

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 09 Haziran 2022
İmsak 03:26
Güneş 05:25
Öğle 13:08
İkindi 17:08
Akşam 20:42
Yatsı 22:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31