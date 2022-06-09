Arıcılığa sanal gerçeklik katkısı

Türkiye’nin yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech’in Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Proje Yürütücüsü Kurum) ve GFDS ile birlikte geliştirdiği “Sanal Gerçeklik Arıcılık Eğitim Modülü”yle eğitimleri sürdürüyor. 275 öğrenci sanal gerçeklik ile arıcılık öğrendi.ANKARA (İGFA) - Dünyanın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yer olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Cerebrum Tech’i kuran ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Dr. R.Erdem Erkul, “Sanal Gerçeklik Arıcılık Eğitim Modülü”yle eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin sahaya çıkmaya başladıklarını belirtti.

Amaçlarının dünyanın sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmek olduğunu aktaran Erkul, bu çalışmayla dünyada ekolojik dengenin sürdürülebilir kılınmasında çok kritik bir yeri olan arıcılık alanında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘VR Arıcılık Eğitim Modülü’nü kullanan öğrencilerin, arıcılığı sanal dünyada en ince ayrıntılarına kadar öğrenebildiğini ve sahaya çıktıklarında birçok detaylı bilgi ve deneyime sahip olduklarını aktaran Erkul, Türkiye’nin arıcılıkta ilerlemesine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin sahip olduğu yaklaşık 8,2 milyon kovan varlığı ve yaklaşık 100 bin ton dolayındaki bal üretimi ile dünyada 2’ncisi ve 3’üncü sıralarda yer alarak hem kovan varlığı hem de bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasında bulunduğunu belirten Erkul, "Bal üretiminde daha üst sıralarda yer almak adına Cerebrum Tech, olarak ‘VR Arıcılık Eğitimi’ ile teknik bilgi yetersizliğinin giderilmesini, temel arıcılık eğitimleri ile hatalı uygulamaların önüne geçilmesini, küresel iklim değişikliklerinin arılar üzerine olumsuz etkilerini azaltmak adına farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Adeta bizim kovanımız olan bu gezegenin sürdürülebilirliği için çalışıyor, gençliğe inanıyor ve bu inançla atılımlar yapıyoruz. Bu hususta, üniversite-özel sektör iş birliğiyle üniversitedeki değerli hocalarımızın bilgi ve deneyimlerini, bizlerin özellikle VR alanındaki yetkinliğiyle harmanlayarak arıcılık eğitiminde verimliliği ve kolaylığı sağlayacak bir eğitim modülü oluşturduk" diye konuştu.