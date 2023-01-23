Ardıç'ta metruk yapılar yıkılıyor

Kayseri'nib Talas Belediyesi, ilçe merkeziyle birlikte kırsalda da görüntü kirliliğine neden olan metruk binaların yıkımına devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne bağlı Ardıç Mahallesinde yapılan çalışmayla bir yandan metruk binalar yıkılırken, bir yandan da buralardan çıkan hafriyat, çökme tehlikesi bulunan inlere doldurularak can ve mal güvenliği riski ortadan kaldırılıyor.

Ardıç genelinde yürütülen çalışmalarla çökme riski taşıyan ve tehlike arz eden metruk yapılar önce yıkılıyor. Hassas şekilde gerçekleşen yıkımlardan sonra ortaya çıkan molozlar ise mahalledeki çökme tehlikesi bulunan mağaralara dolduruluyor.

4 kepçe, 2 kamyon ve iş makinelerinin yardımıyla gerçekleşen çalışmada 20 adet metruk bina ortadan kaldırarak 5 adet mağaranın dolgusunda kullanıldı. Böylelikle mahalle sakinleri her iki tehlike arz eden yapılardan kurtuldu.

MUHTARDAN YALÇIN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Ardıç Muhtarı Alper Solak, “Talas Belediyesi, köyümüzdeki kullanılmayan, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan binaları hak sahiplerinden izinler alarak yıkıyor. Buralardan çıkan malzemeler de yine mahalle içinde uçan mağaralara dolduruluyor. Köyümüzde güzel bir çalışma oldu. Metruk binalar yıkıldığı için görüntü kirliliği ortadan kalkıyor. Bunun için Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a, ekibine, tüm çalışanlarına bu kış gününde ve soğukta emeklerini esirgemedikleri için teşekkür ederim. Allah razı olsun.” dedi.

KIRSALDA 49 METRUK BİNA YIKILDI

Kırsalda devam eden çalışmalar neticesinde Ardıç’la birlikte Süleymanlı, Kamber, Mengücek, Koçcağız ve Başakpınar mahallelerinde toplam 49 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.