Arazi yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü'nde bir evin yakınlarında başlayan ve otluk alana sıçrayan yangın Pazaryeri Belediyesi, Pazaryeri Orman İşletme, Bozüyük Orman işletme ve köylülerin yardımıyla söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları ekiplerce devam ediyor.

Yaklaşık 10 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü yangına Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 25 personel, 2 İtfaiye aracı, 2 su tankeri ve 4 kişilik ekibin yanı sıra köylü vatandaşlar müdahale etti.