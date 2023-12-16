Aranan şahsı Adıyaman jandarma buldu

Hakkında yakalama kararı bulunan M.E, Adıyaman İl Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan M.E. gözaltına alındı. Jandarmadan yapılan açıklamada, "Şahsın yapılan sorgusunda *“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”* suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmiş olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.