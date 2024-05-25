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Araçtan atladı ağır yaralandı
Düzce'de bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket halindeki araçtan atlayan S D
GÜNDEM 25.05.2024, 13:06
Düzce'de bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket halindeki araçtan atlayan S.D. ağır yaralandıSefer DEMİR / Haberözel TV
DÜZCE (İGFA) - Düzce'de D-100 karayolu Çilimli sapağı mevkisinde Sakarya istikametinde S.D., H.A. idaresindeki otomobilden bilinmeyen bir sebepten dolayı atladı.
S.D.'nin otomobilden atladığını göre diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis Jandarma ve ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olan S.D. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atarürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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