Aracını satan adam parayı, aracını da geri alamadı

Keşan'da vatandaş 270 bin TL karşılığında sattığı aracın parasını alamadan başka bir şahsa satıldığını öğrenince şikayetçi oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan olayda, S.Ç. isimli vatandaş, aracını 270.000 TL'ye İ.Ş.-M.D. isimli şahsa sattığını, ancak şahsın parayı ödemediğini ve aracı istediğinde ise aracı başka bir şahsa sattığını söylediğini beyan ederek şikayetçi oldu.

S.Ç., Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ihbarda bulundu. İhbarında, İ.Ş.-M.D.'yi güveni kötüye kullanma suçundan şikayet etti. S.Ç., aracı simaen tanıdığı İ.Ş.-M.D.'ye sattığını ve parayı almadığını belirtti. Aracını geri istediğinde ise İ.Ş.-M.D.'nin aracı başka bir şahsa sattığını ve geri vermeyeceğini söylediğini ifade etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. İ.Ş.-M.D. ve diğer şüpheli hakkında ifade alınması ve olayla ilgili delillerin toplanması için çalışmalar sürüyor.