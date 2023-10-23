Araç satışı yüzde 15,5 düştü... Trafiğe 198 bin 740 araç eklendi

Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımlayan TÜİK'in verilerine göre Eylül'de trafiğe 198 bin 740 araç daha eklendi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibariyle 28 milyon 183 bin 745 oldu. Taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,5 azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 37,1'ini otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,9 arttı

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüze 228,3, motosiklette yüzde 153,4, otomobilde yüzde 85,0, otobüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 28,6, kamyonette yüzde 21,5, traktörde yüzde 12,6 ve kamyonda yüzde 1,9 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 28 milyon 183 bin 745 oldu.

Eylül ayında 774 bin 507 adet taşıtın devri yapıldı.

9 AYDA 1 MİLYON 723 BİN 953 ADET TAŞIT TRAFİĞE KAYDOLDU

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 90,0 artarak 1 milyon 723 bin 953 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 16,9 azalarak 22 bin 500 adet oldu. Böylece 9 aylık dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 701 bin 453 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,3'ü benzin yakıtlıdır.

9 AYDA GRİ RENK REVAÇTA

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 694 bin 156 adet otomobilin yüzde 34,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 11,0'ı siyah, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 2,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi renklidir.