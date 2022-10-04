Arabuluculuk tarifesine yüzde 100 zam!

Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözüme kavuşması için uygulanan arabuluculuk sisteminin fiyat tarifesine yüzde 100 zam yapıldı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret tarifesine göre, arabulucuya ödenecek ücret yüzde 100 artırıldı.

Ücret aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 400 TL ile 960 TL arasında, ticari uyuşmazlıklarda 780 TL ile bin 680 TL arasında ve tüketici uyuşmazlıklarında 400 TL ile 960 TL arasında değişti.

Ödenecek tutar, uyuşmazlık konusu ve taraf sayısına göre belirleneceği bildirildi.

Adalet Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğte; arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2 bin TL, diğer uyuşmazlıklarda ise bin 400 TL ücret isteyebileceği, taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az 15 uyuşmazlığın ise seri uyuşmazlık olarak kabul edildiği kaydedildi.

Söz konusu Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz