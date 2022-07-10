Arabuluculuk ile 2 milyon kişi anlaştı

Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden, tarafların rızasıyla çözüme kavuşmasını sağlayan arabuluculuk uygulaması ile anlaşma sağlanan dosya sayısı 2 milyonu aştı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı tarafından 14 Kasım 2013’te ihtiyari olarak başlatılan alternatif çözüm yöntemi arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor.

Arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar tarafların anlaşması ile kısa sürede çözüme kavuşturulurken, mahkemelerin iş yükü azalıyor ve toplumsal uzlaşı kültürüne katkı sağlanıyor.

BAŞARIYLA UYGULANIYOR

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 469 bin 134 dosyadan 845 bin 418’i anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 58 oldu.

Ticari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 458 bin 442 dosyadan 238 bin 101’i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 52 başarı oranına ulaşıldı.

Tüketici uyuşmazlıklarında ise uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020’ten bugüne kadar 152 bin 198 dosya arabulucuya gitti ve bu dosyalardan 77 bin 854’u çözüme kavuştu. Başarı oranı ise yüzde 54 oldu.

İhtiyari arabuluculukta da müzakeresi tamamlanan 946 bin 452 dosyadan 934 bin 560 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananlar arasında anlaşma oranı yüzde 99 oldu.

Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurabilen uygulama kapsamında bu güne kadar müzakeresi tamamlanan 3 milyon 26 bin 226 dosyanın, 2 milyon 95 bin 933’ü çözüme kavuşturuldu. Böylece başarı oranı yüzde 69 oldu.