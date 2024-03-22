Araban Sarımsağı 21. coğrafi işaret oldu

Gaziantep topraklarında yetişen, şifa kaynağı “Araban sarımsağı” Avrupa Birliği’nde tescilli 21. coğrafi işaretli ürün oldu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini kaydetti.

“Gaziantep topraklarında yetişen, şifa kaynağı “Araban sarımsağı” Avrupa Birliği’nde tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.” diyerek AB tescilini duyuran Bakan Kacır, başlattıkları Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin bir artış kaydedildiğini belirtti.

"Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor" diyen Bakan Kacır, " Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya ve tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz" dedi.