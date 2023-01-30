Aquapark tamam, sıra çevre düzenlemesinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil alanında yaptığı çift kaydıraklı aquparkın montajını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde hayata geçirdiği çevre dostu hizmetlerle kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere-Halıdere arasında çalışmalarına devam ediyor. Projede çift kaydıraklı aquaparkın montajı bitti, çevre düzenlemesi devam ediyor. Park tamamlandığı bölgeye değer katacak.

Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil alanında Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor. 37 bin m2 proje alanında bin 450 metretül sahil yürüyüş yolu-bisiklet yolu yapıldı. Proje içerisinde yer alan aquaparkta ise sona gelindi. 2 adet spiral kaydıraklı aquapark ve düşme havuzu imalatı ile sprey action su oyun parkı montajları tamamlandı. Aquaprk alanında hizmet verecek olan 185 m2 alana sahip idari bina, lavabo ve soyunma odalarının bulunduğu yapının kaba inşaatı tamamlandı. Binanın ince işleri sürüyor.

17 BİN M2’LİK ALAN KULLANIMA AÇILDI

37 bin m2 toplam proje alanın yaklaşık 17 bin m2'si halkın kullanımına açıldı. Halıdere’den Değirmendere’ye doğru yaklaşık bin metre yürüyüş yolu-bisiklet yolu ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Alan içerisinde 1 adet çocuk oyun grubu, 1 adet fitness alanı, restorasyonu yapılan futbol sahası, futbol sahası idari binası ve kent donatımları vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Proje içerisinde ayrıca 45 araç kapasiteli açık otopark, 384 m² kapalı alana sahip restoran binası, 1 adet mescit binasında çalışmalar sürüyor. 384 m2 kapalı alana sahip olan restoran binası tamamlanma aşamasında. Mescit binası ve basketbol sahası vatandaşların kullanıma hazır hale getirildi. 20 bin m2 alanda elektrik ve sulama tesisatı çalışmaları %90 oranında tamamlandı. Bitkisel peyzaj çalışmaları devam ediyor.