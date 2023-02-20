Antikkapı’dan çadır kente kalıcı mutfak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı, kurduğu kalıcı mutfakta çadır kentte kalan depremzedelerin her gün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmaya devam ediyor.

Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin yemek ve ekmek tırını depremin hemen ardından Kahramanmaraş’ta konuşlandıran Büyükşehir, ardından Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu afet çadırında da sıcak yemek hizmeti vermeye başlamıştı. Deprem bölgesinde yüzbinlerce kişiye sıcak yemek, ekmek, çorba ve su ikramında bulunan Antikkapı, Defne’de yine Büyükşehir tarafından oluşturulan çadır kentin yanında kalıcı mutfak kurdu. Prefabrike mutfakta her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken 5 bin de kahvaltı servisi yapılacak.

10 BİN SICAK YEMEK, 5 BİN KAHVALTI

Depremin ardından tüm birimleri ve iştirakleriyle bölgeye ulaşan, arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra deprem sonrası yaraları sarmaya devam eden Büyükşehir, Hatay Defne’de bir çadır kent oluşturdu. Bölgede afetzedelere sıcak yemek ve çorba ikramı yapan Antikkapı ise çadır kentin yanına kalıcı mutfağını kurdu.

575 metrekareye sahip kalıcı mutfakta her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken 5 bin de kahvaltı servisi yapılıyor. Ayrıca thermobox ile üç noktaya yemek taşınan kalıcı mutfakta 5 aşçı ve 10 personel görev yapıyor.