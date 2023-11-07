Antikkapı'ya elektrikli araçlar için şarj noktası

Kocaeli'de Petrol Ofisi, elektrikli otomobiller için geliştirdiği e-Power markalı şarj ünitesini Antikkapı A.Ş.’ye bağlı akaryakıt istasyonuna kurduKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de bin 700’ü aşkın istasyonu ile en büyük akaryakıt zincirini oluşturan Petrol Ofisi’nin elektrikli araç şarj ünitesi, Türkiye’de 150 KW-DC enerjiye sahip güçlü tarifesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş.’ye bağlı akaryakıt istasyonunda kuruldu.

Yerli ve milli aracımız TOGG dâhil elektrikli tüm araçları şarj edebilen sisteme sahip e-Power, araç sahiplerine geniş çaplı hizmet veriyor. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Antikkapı Petrol Ofisi, konumu itibariyle şehir içi ve şehir dışı yolculuklarında araç sahiplerinin uğrak noktası konumunda bulunuyor. Elektrikli araç sahipleri de araçlarını bu noktada şarj edebilecek.

KISA SÜREDE DOLUM HİZMETİ

Petrol Ofisi’ne bağlı istasyonlarda kullanıma açılan e-Power, toplamda 150 KW güce sahip. E-Power ev şarj istasyonları, AC ve DC şarj tipi seçenekleriyle tüm araçlarla uyumlu bir şekilde istasyon dolum noktasında bulunuyor. Yerli ve milli arabamızla uyumlu çalışmasıyla TOGG sürücülerinin en önemli merkezi haline geliyor. Elektrikli araç sahipleri araçlarının tamamını araç marka ve modeline bağlı olarak minimum 20 dakika, maksimum 45 dakika sürede şarj edebiliyor.